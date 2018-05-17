На Иссык-Куле отдельным медикам незаконно выплачивали зарплату

Прокуратура Иссык-Кульской области в отношении должностных лиц медицинских учреждений области возбудила уголовные дела по статье «Злоупотребление должностным положением». Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Должностные лица Иссык-Кульского областного центра семейной медицины незаконно заключили трудовые договоры с работниками учреждения. На их основании с июня 2015 года по январь 2018-го выплачивали дополнительную заработную плату отдельным работникам, в том числе заместителям директора ЦСМ. В результате государству причинили ущерб на 930 тысяч сомов.

Аналогичные нарушения выявили в территориальной больнице, ЦСМ города Балыкчи и ЦСМ Иссык-Кульского района.

Ущерб государству составил 1 миллион 515 тысяч сомов. Уголовные дела направили в правоохранительные органы для организации дальнейшего расследования.