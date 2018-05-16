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Происшествия

Бомбу на Орто-Сайском рынке не нашли. Оцепление снято

Бомбу на Орто-Сайском рынке не нашли. Об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-центре ГКНБ.

Уточняется, что в результате осмотра рынка никакого взрывного устройства или подозрительных предметов не обнаружено.

«Оцепление снято. Рынок функционирует в обычном режиме. Сейчас ведется работа по установлению лица, сообщившего о взрывном устройстве», — уточнили в ГКНБ.

Отметим, что это пятый случай ложного сообщения о заложенной бомбе в 2018 году. 27 апреля на ресепшен торгово-развлекательного центра поступил звонок о заложенном взрывном устройстве. Здание и прилегающую территорию оцепили, граждан эвакуировали. Спустя два часа спецслужбы доложили: звонок о бомбе оказался ложным.
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