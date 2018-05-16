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Происшествия

В Бишкеке девушка под видом гостиницы содержала в квартире притон

В Бишкеке сотрудники милиции задержали организатора притона. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД столицы.

Уточняется, что ранее в ведомство поступила информация о том, что женщина под видом того, что сдает квартиру под гостиницу, на самом деле содержит там притон по предоставлению интимных услуг.

«По данному факту Следственным управлением ГУВД Бишкека возбуждено уголовное дело по статье «Организация и содержание притона для занятия проституцией» УК КР. По имеющемуся адресу правоохранители провели обыск. В квартире находились три девушки, занимающиеся проституцией. Организатором притона оказалась 25-летняя Ж.Н. У нее были изъяты денежные средства. На основании уголовно-процессуального законодательства задержанная водворена в ИВС. Следствие продолжается», — проинформировали в ведомстве.
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