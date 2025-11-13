Подпольный притон для иностранцев выявили в Бишкеке

В Бишкеке пресекли деятельность подпольного притона, который действовал под прикрытием караоке-бара. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Установлено, что заведение предоставляло интимные услуги исключительно иностранцам.

Уголовное дело возбудили по статье 160 УК КР («Содействие проституции и разврату»).





Иностранец водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.