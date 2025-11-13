12:57
Происшествия

Подпольный притон для иностранцев выявили в Бишкеке

Фото ГКНБ. Изъятые деньги в бишкекском притоне

В Бишкеке пресекли деятельность подпольного притона, который действовал под прикрытием караоке-бара. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Установлено, что заведение предоставляло интимные услуги исключительно иностранцам.

Уголовное дело возбудили по статье 160 УК КР («Содействие проституции и разврату»).

Организацией незаконного досуга занимался владелец увеселительного заведения, гражданин иностранного государства Ж.И.. Он подбирал девушек с низкой социальной ответственностью для посетителей бара и получал выгоду от предоставляемых эскорт и других услуг.

Иностранец водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

В результате обысков изъяли вещества, визуально схожие с наркотическими средствами и денежные средства в особо крупном размере.
