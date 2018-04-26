ГКНБ ищет сообщившего о бомбе в АУЦА

На место якобы заложенной бомбы в здании Американского университета Центральной Азии, помимо милиционеров, выехали сотрудники ГКНБ. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-центре ведомства.

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Уточняется, что территория здания АУЦА оцеплена. Сотрудников и студентов эвакуировали.

«В настоящее время осматриваются здание и прилегающая территория на наличие самодельного взрывного устройства. ГКНБ продолжает оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности телефонного террориста», — отметили в пресс-центре.