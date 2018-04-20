20:47
USD 68.86
EUR 85.15
RUB 1.13
Происшествия

В Бишкеке встреча соседей закончилась убийством

В Бишкеке 19 апреля произошло убийство. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, при осмотре места происшествия установлено, что житель столицы Т.Р., 1991 года рождения, скончался от ножевых ранений. Обнаружен и нож – предположительно со следами крови убитого.

По факту возбудили уголовное дело.

Со слов свидетелей, в тот день Т.Р. встретился с соседом, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Они поссорились, и последний несколько раз ударил Т.Р. ножом. Мужчина скончался на месте.

По горячим следам по подозрению в совершении преступления задержан уроженец Нарынской области К.Э., 1993 года рождения, временно безработный. Он водворен в ИВС, назначены экспертизы.

Проводится расследование.
Ссылка:
просмотров: 549
Версия для печати
Материалы по теме
В Токмаке двое мужчин избили собутыльника до смерти, а затем закопали тело
В Чуйской области жена во время ссоры зарезала мужа
В Кара-Балте по подозрению в убийстве задержан иностранец
Убийство в «Арча-Бешике». Милиция задержала подозреваемого
В Бишкеке обнаружили труп девушки. Милиция выясняет причины смерти
Бросайте пить! В пьяной драке убит житель Жайыльского района
Зверское убийство в «Ак-Ордо-2». Милиция нашла подозреваемого
Близ Бишкека нашли тело девушки. Милиция возбудила дело
В Москве кыргызстанца задержали за убийство соотечественника
В Казахстане задержана убившая брата кыргызстанка
Популярные новости
Начальника отдела прокуратуры задержали со&nbsp;взяткой в&nbsp;$200 тысяч Начальника отдела прокуратуры задержали со взяткой в $200 тысяч
Прокурор со&nbsp;взяткой $200&nbsp;тысяч. Ему стало плохо, вызвали скорую помощь Прокурор со взяткой $200 тысяч. Ему стало плохо, вызвали скорую помощь
Прокурор со&nbsp;взяткой $200&nbsp;тысяч. ГКНБ сообщает подробности Прокурор со взяткой $200 тысяч. ГКНБ сообщает подробности
По&nbsp;делу о&nbsp;продаже коттеджей Максима Бакиева задержан Бакыт Мураталиев По делу о продаже коттеджей Максима Бакиева задержан Бакыт Мураталиев
Бизнес
Стартовал благотворительный марафон в&nbsp;помощь ветеранам ВОВ Стартовал благотворительный марафон в помощь ветеранам ВОВ
Добро пожаловать на&nbsp;открытие нового магазина O!Store в&nbsp;ТЦ&nbsp;&laquo;Аламедин Гранд&raquo; Добро пожаловать на открытие нового магазина O!Store в ТЦ «Аламедин Гранд»
&laquo;Предоплатный роуминг&raquo; от&nbsp;MegaCom доступен в&nbsp;Венгрии и&nbsp;Греции «Предоплатный роуминг» от MegaCom доступен в Венгрии и Греции
Настоящий &laquo;СУПЕРХАЙП&raquo;&nbsp;&mdash; 200&nbsp;ГБ Интернета в&nbsp;неделю всего за&nbsp;30&nbsp;сомов! Настоящий «СУПЕРХАЙП» — 200 ГБ Интернета в неделю всего за 30 сомов!