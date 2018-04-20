В Бишкеке встреча соседей закончилась убийством

В Бишкеке 19 апреля произошло убийство. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, при осмотре места происшествия установлено, что житель столицы Т.Р., 1991 года рождения, скончался от ножевых ранений. Обнаружен и нож – предположительно со следами крови убитого.

По факту возбудили уголовное дело.

Со слов свидетелей, в тот день Т.Р. встретился с соседом, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Они поссорились, и последний несколько раз ударил Т.Р. ножом. Мужчина скончался на месте.

По горячим следам по подозрению в совершении преступления задержан уроженец Нарынской области К.Э., 1993 года рождения, временно безработный. Он водворен в ИВС, назначены экспертизы.

Проводится расследование.