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Происшествия

В Токмаке двое мужчин избили собутыльника до смерти, а затем закопали тело

В городе Токмаке в поле нашли закопанный труп мужчины. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что сотрудники милиции получили оперативную информацию об убийстве человека.

«В ходе проверки она подтвердилась. В поле сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили закопанный труп мужчины. На теле следы побоев. Позже милиционеры установили личность мужчины. Им оказался 33-летний местный житель. По подозрению в совершении преступления задержали двоих мужчин — 17-летнего П.А. и 33-летнего Д.А.», — сообщили в ГУВД Чуйской области.

В ведомстве рассказали, что незадолго до смерти погибший распивал спиртные напитки со знакомыми.

«Во время выпивки произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Через некоторое время злоумышленники поняли, что избитый ими мужчина скончался. Чтобы избежать ответственности, они спрятали тело. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК КР. Задержанных водворили в ИВС», — отметили в ГУВД.
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