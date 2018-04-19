В Токмаке двое мужчин избили собутыльника до смерти, а затем закопали тело

В городе Токмаке в поле нашли закопанный труп мужчины. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что сотрудники милиции получили оперативную информацию об убийстве человека.

«В ходе проверки она подтвердилась. В поле сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили закопанный труп мужчины. На теле следы побоев. Позже милиционеры установили личность мужчины. Им оказался 33-летний местный житель. По подозрению в совершении преступления задержали двоих мужчин — 17-летнего П.А. и 33-летнего Д.А.», — сообщили в ГУВД Чуйской области.

В ведомстве рассказали, что незадолго до смерти погибший распивал спиртные напитки со знакомыми.

«Во время выпивки произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Через некоторое время злоумышленники поняли, что избитый ими мужчина скончался. Чтобы избежать ответственности, они спрятали тело. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК КР. Задержанных водворили в ИВС», — отметили в ГУВД.