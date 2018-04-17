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Происшествия

В Чуйской области жена во время ссоры зарезала мужа

В селе Беловодском Чуйской области во время семейной ссоры жена ударила мужа ножом. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 14 апреля примерно в 19.30 в ОВД Московского района поступило сообщение об убийстве. На месте обнаружено тело 36-летнего Х.А. с признаками насильственной смерти. Задержана жена покойного.

Как выяснилось, во время семейной ссоры супруга погибшего схватила кухонный нож и ударила мужчину. Он скончался на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР. Задержанная водворена в ИВС. Расследование продолжается.
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