С территории китайского предприятия на Макмале украли личные вещи сотрудников

С территории китайского предприятия «Джи Эл Макмал Девелопинг» на Макмале украли личные вещи сотрудников. Об этом ИА «24.kg» сообщили в компании.

По их данным, все сотрудники предприятия приступили к работе, но за чей счет именно будут восстанавливать сожженные объекты, китайские инвесторы пока не знают. Известно, что правительству и местным властям предъявят счет за испорченное во время акции протеста оборудование, его стоимость приблизительно $5 миллионов.

Представители компании также требуют привлечь к уголовной ответственности бывшего акима Тогуз-Тороуского района Тилека Идирисова.

В связи с беспорядками его освободили от занимаемой должности по решению премьер-министра Сапара Исакова.

По факту беспорядков в Тогуз-Тороуском районе, где подожгли имущество китайской компании, милиция возбудила уголовное дело по статьям «Хулиганство», «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога», «Массовые беспорядки» УК КР. Никого пока еще не задержали.