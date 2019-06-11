Реабилитация Макмала. Инвестор перечислил первый $1 миллион

ОсОО «Мансон Групп» для реализации проекта ОсОО «Макмал Голд Компани» перечислило $1 миллион. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Кыргызалтын».

По его данным, финансирование идет согласно соглашению о совместной деятельности. Кроме того, проходит процедура передачи активов ОАО «Кыргызалтын» в филиале «Комбинат «Макмалзолото» в уставный капитал совместного общества.

Напомним, 27 марта 2019 года ОАО «Кыргызалтын» и победитель конкурса на реабилитацию месторождения Макмал ОсОО «Мансон Групп» подписали соглашение. Им предусматривается создание совместного общества на базе филиала «Комбинат «Макмалзолото».