Глава «Кыргызалтына» уехал на «Макмал». Депутатам не понравилось

Депутатам не понравилось, что глава ОАО «Кыргызалтын» Алмаз Алимбеков уехал с инвесторами на простаивающий «Макмал» вместо участия в заседании комитета. Критику высказал нардеп Кожобек Рыспаев.
Сегодня в повестку дня заседания комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию включены отчет компании по итогам работы в 2018 году и планы на 2019-й. Однако председатель правления «Кыргызалтына» Алмаз Алимбеков не смог принять участие в заседании. Он отправился с представителями «Мансон Групп» на простаивающий «Макмал».
Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов попросил депутатов отложить рассмотрение вопроса.
«Для продления жизнедеятельности филиала «Кыргызалтына» — комбината «Макмалзолото» — уже проведен конкурс. С победителем в ближайшее время подпишут соглашение. Для успешной реализации проекта планируется проведение слушаний в 13 селах. Ведь на сегодня более 700 человек — сотрудников «Макмалзолото» — сокращены и ожидают работы. Просим отложить рассмотрение до окончания проведения конкурса и общественных слушаний», — говорится в письме.
Однако председатель комитета Кожобек Рыспаев разразился критикой в адрес правительства.
«Уже пора давно рассмотреть вопрос деятельности «Кыргызалтына». Мы же не только по «Макмалу» будем спрашивать. Там много вопросов. Сколько можно откладывать этот вопрос? По «Макмалу» конкурс еще в прошлом году прошел, уже давно должны были подписать соглашение. Почему это не произошло? Это же не частная лавочка, чтобы они никому не отчитывались», — возмутился он.
Кабмин просил отложить рассмотрение вопроса хотя бы на две недели. Но народные избранники дали правительству только семь дней, чтобы решить все вопросы и снова прийти в парламент с отчетом.