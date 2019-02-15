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Экономика

Договор о реабилитации месторождения Макмал подпишут до конца февраля

До конца месяца будет подписан договор с компанией, которая выиграла конкурс на реабилитацию месторождения Макмал. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов.

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По его словам, конкурс по Макмалу проведен еще в прошлом году. Проектом предусматривается переработка отвалов и забалансовых руд самого старого месторождения золота в стране. При этом проект предусматривает как новое строительство, так и модернизацию золотоизвлекательной фабрики. Общий объем инвестиций составит $75 миллионов.

Производство на месторождении Макмал остановили 1 сентября 2018 года. Причиной послужило полное истощение запасов рудника. Модернизировать производство захотело китайское ОсОО «Мансон Групп».
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