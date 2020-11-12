Обращение сотрудников золотодобывающего комбината «Макмал» к и. о. президента

И. о. президента КР

премьер-министру КР

господину Жапарову С.Н.

Уважаемый Садыр Нургожоевич!

Мы, сотрудники золотодобывающего комбината «Макмал», просим вас оказать содействие в дальнейшей стабильной работе комбината.

После двухгодичного простоя комбинат обрел новое дыхание и начал свою работу. В настоящее время на предприятии трудятся более 500 человек. Мы своевременно получаем заработную плату, тем самым обеспечивая свои семьи.

С начала 2019 года в комбинат пришел инвестор в лице ОсОО «Мансон групп», который вложил немалые финансовые средства не только в работу предприятия, также произведены ремонтно-восстановительные работы.

Компанией поэтапно выполняются ранее достигнутые соглашения. Начато строительство мясоперерабатывающего комбината, завершен тендер на закупку ульев для жителей пяти айыл окмоту и начаты работы по их изготовлению. Своевременно выплачиваются налоги, а также иные отчисления в бюджет страны.

Еще один немаловажный факт: «Макмал» является бюджетообразующим предприятием. Из оплаченных налогов комбината жители Тогуз-Тороуского района получают пенсии и пособия, выплачиваются зарплаты бюджетным организациям. Кроме того, комбинат покупает продукты питания для сотрудников исключительно в местных торговых точках, тем самым поддерживая местных предпринимателей.

Во время пандемии именно «Макмал Голд Компани» оказал посильную поддержку населению села Казарман. Компания обеспечила районную больницу кислородными концетраторами, приобрела аппарат искусственной вентиляции легких, закупила лекарственные средства, выделила деньги на ремонт и восстановление системы отопления в отделении инфекционных заболеваний. Во время карантина компания обеспечила продуктами питания более 300 жителей Тогуз-Тороуского района.

Несмотря на достижения и стабильную работу комбината, появляются отдельные люди, которые дестабилизируют ситуацию и мешают деятельности предприятия.

Таковым является Алмаз Туманов, который не дает покоя ни руководству компании, ни сотрудникам. Он был директором компании и уволен за отсутствие управленческих навыков, а также за откровенные провалы в работе комбината.

Периодически он собирает некоторых людей и пытается дестабилизировать обстановку.

Если инвестор уйдет, то на деятельности комбината можно поставить крест. Куда тогда нам идти работать? Как мы будем кормить свои семьи? Ведь кроме комбината, других рабочих мест в Казармане просто нет.

Уважаемый Садыр Нургожоевич, мы просим вас вмешаться в сложившуюся ситуацию и не дать воспрепятствовать работе предприятия. Так как вы неоднократно выступали в поддержку инвесторов, созданию рабочих мест и развитию экономики страны.

С уважением коллектив «Макмал Голд Компани»,

12 ноября 2020 год.