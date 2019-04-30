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Экономика

С инвестором Макмала в ближайшее время подпишут соглашение по соцпакету

В ближайшее время между инвестором «Мансон Групп» и администрацией Тогуз-Тороуского района подпишут соглашение по социальному пакету в рамках проекта по возобновлению работ на месторождении Макмал. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Кыргызалтын».

По его данным, руководство компании с инвестором и акимом Тогуз-Тороуского района Айбеком Кожошевым провели общественные слушания в 13 селах. Местному населению рассказали о планах работ по продлению жизни рудника «Макмал». Кроме того, обсуждали вопросы открытости и прозрачности работы между инвестором ОсОО «Мансон Групп» и населением. В том числе затронуты вопросы экологии, трудоустройства местного населения и соцпакета.

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«Конкурс на разработку рудника «Макмал» провели открыто и прозрачно. Всем участникам предоставили равные и конкурентные условия. Наилучшие условия предоставила компания «Мансон Групп». Инвестиционные вливания дадут новый толчок социально-экономическому развитию района. Уверен, диалог населения и инвестора поможет выработать действенный механизм дальнейших совместных работ по возобновлению жизнедеятельности рудника», — подчеркнул председатель правления ОАО «Кыргызалтын» Алмаз Алимбеков.

Аким Тогуз-Тороуского района Айбек Кожошев отметил, что жители ждут возобновления производства на золоторудном предприятии. Но для них важно, чтобы инвестор работал строго по законодательству.
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