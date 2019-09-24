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Экономика

Реабилитация Макмала. В местный Фонд развития перечислили 5 миллионов сомов

Инвесторы Макмала перечислили в Фонд развития Тогуз-Тороуского района 5 миллионов сомов. Об этом сообщили в «Кыргызалтыне».

По его данным, окончательный вариант соглашения между ОсОО «Макмал Голд Компани» и населением Тогуз-Тороуского района подписали в начале августа. По его условиям инвестор должен был перечислить в Фонд развития 5 миллионов сомов. Кроме того, в бюджет района поступило налогов на 40 миллионов сомов.

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«Трудоустроили 312 человек. Из них 283 — местные жители. Для иностранных специалистов выделили квоту в 35 человек, трудоустроили — 29», — подчеркнули в компании.

Напомним, 27 марта 2019 года ОАО «Кыргызалтын» и победитель конкурса на реабилитацию месторождения Макмал ОсОО «Мансон Групп» подписали соглашение. Оно предусматривает создание совместного общества на базе филиала «Комбинат «Макмалзолото». Инвестор уже перечислил необходимый для запуска проекта $1 миллион.
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