Реабилитация Макмала. Жители просят трудоустраивать граждан из малоимущих семей

Представители Тогуз-Тороуского района предложили инвестору Макмала при трудоустройстве обратить внимание в первую очередь на граждан из малоимущих семей. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Кыргызалтын».

Отмечается, что состоялась встреча руководства ОАО «Кыргызалтын», глав пяти айыл окмоту, акима Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области с руководством «Макмал Голд Компани». На ней обсуждались социальный пакет и кадровая политика китайского инвестора.

Представители компании заверили, что будут тщательно отбирать сотрудников. При этом уже сейчас они привлекают подрядные организации только из Тогуз-Тороуского района. Стороны также обсудили вопросы об ускорении запуска проектов по пчеловодству и строительству мясоперерабатывающего комплекса. Им удалось договориться по принципиальным вопросам, которые не решались долгое время.

«Местное самоуправление и ОАО «Кыргызалтын» будут оказывать полное содействие в решении вопросов о согласовании разрешительных документов со стороны соответствующих госорганов. «Макмал Голд Компани» обязуется своевременно выделять необходимые средства на закуп материалов и строительство. Мы придерживаемся политики ведения открытого диалога между инвестором и местным сообществом. Считаю, что все актуальные вопросы должны решаться консолидированно, с учетом мнения местного населения. Только тогда можем прийти к взаимовыгодному партнерству», — подчеркнул глава ОАО «Кыргызалтын» Эльмырза Укубаев.