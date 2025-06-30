Разведку новых запасов золота начали на месторождении Макмал. Об этом сообщили в ОАО «Кыргызалтын».

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Уточняется, что впервые за долгие годы на золоторудном месторождении Макмал в Джалал-Абадской области начались масштабные геологоразведочные работы. Дочернее предприятие ОсОО «Макмал Голд Компани» ведет разведку на участке Диорит в Тогуз-Тороуском районе. Всего планируется пробурить 19 скважин глубиной до 400 метров. Работы выполняет госпредприятие «Кыргызгеология».

Проект будет реализован в два этапа. Сначала на восточном фланге участка Диорит намечено пробурить 3 тысячи 275 метров. При положительных результатах на втором этапе планируется проходка штольни длиной 1 километр на глубине около 2 тысяч 150 метров над уровнем моря для более точного расчета запасов и последующей эксплуатации. Также будут исследованы центральная и западная части участка Диорит.

В «Кыргызалтыне» отметили, что в советское время на участке Диорит прогнозные запасы золота оценивались в 4 тонны.