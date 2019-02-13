Пожар в Таш-Добо. Версия поджога получила новое подтверждение

Погибшую при пожаре в селе Таш-Добо женщину видели с канистрой бензина. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, женщина покупала бензин у местного жителя незадолго до пожара.

«Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть примерно в 16.15. Сотрудники милиции в ходе осмотра сарая, где произошел пожар, обнаружили тела 34-летней А.М. и ее двух несовершеннолетних детей — двух и десяти лет. Женщина проживала с мужем, свекровью и детьми. Погибшая и ее муж являются инвалидами по слуху», — рассказали в милиции.

По предварительным данным, дома были конфликты с кем-то из родственников. «Односельчане рассказали, что 12 февраля примерно в 14.00 видели погибшую с канистрой. Она купила у местного жителя два литра бензина», — сообщили в ГУВД.

12 февраля в селе Таш-Добо при пожаре от отравления угарным газом погибли 34-летняя женщина и двое ее детей. Милиция отрабатывает версию поджога.