В Кара-Балте по подозрению в убийстве задержан иностранец

В городе Кара-Балте по подозрению в убийстве задержали иностранного гражданина. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

В конце февраля 2018 года на одной из улиц города обнаружили труп мужчины азиатской внешности, примерно 25-30 лет.

«На месте оперативно-следственная группа выяснила, что на голове жертвы имеется травма. Позже милиционеры установили личность погибшего. Им оказался местный житель 30-летний К.А. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — рассказали в милиции.

Сотрудники ОВД Жайыльского района по подозрению в совершении преступления задержали 30-летнего иностранца. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Задержанный водворен в ИВС, сообщили в ГУВД Чуйской области.