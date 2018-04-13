19:00
USD 69.25
EUR 85.46
RUB 1.12
Происшествия

В Кара-Балте по подозрению в убийстве задержан иностранец

В городе Кара-Балте по подозрению в убийстве задержали иностранного гражданина. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

В конце февраля 2018 года на одной из улиц города обнаружили труп мужчины азиатской внешности, примерно 25-30 лет.

«На месте оперативно-следственная группа выяснила, что на голове жертвы имеется травма. Позже милиционеры установили личность погибшего. Им оказался местный житель 30-летний К.А. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — рассказали в милиции.

Сотрудники ОВД Жайыльского района по подозрению в совершении преступления задержали 30-летнего иностранца. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Задержанный водворен в ИВС, сообщили в ГУВД Чуйской области.
Ссылка:
просмотров: 620
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство в «Арча-Бешике». Милиция задержала подозреваемого
В Бишкеке обнаружили труп девушки. Милиция выясняет причины смерти
Бросайте пить! В пьяной драке убит житель Жайыльского района
Зверское убийство в «Ак-Ордо-2». Милиция нашла подозреваемого
Близ Бишкека нашли тело девушки. Милиция возбудила дело
В Москве кыргызстанца задержали за убийство соотечественника
В Казахстане задержана убившая брата кыргызстанка
В городе Ош убийцу подполковника милиции приговорили к 23 годам тюрьмы
Убийство кыргызстанки в турецком городе Денизли. Подробности
В Интернете появилось видео с места в Турции, где нашли тело кыргызстанки
Популярные новости
Болсунбека Казакова задержали по&nbsp;делу о&nbsp;продаже коттеджей Максима Бакиева Болсунбека Казакова задержали по делу о продаже коттеджей Максима Бакиева
Пограничники Узбекистана застрелили кыргызстанца Пограничники Узбекистана застрелили кыргызстанца
В&nbsp;Тогуз-Тороуском районе жители подожгли строящуюся на&nbsp;месторождении фабрику В Тогуз-Тороуском районе жители подожгли строящуюся на месторождении фабрику
По&nbsp;делу о&nbsp;продаже коттеджей Максима Бакиева задержан Бакыт Мураталиев По делу о продаже коттеджей Максима Бакиева задержан Бакыт Мураталиев
Бизнес
СУПЕРСКИДКИ на&nbsp;фирменные смартфоны в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; только один день! СУПЕРСКИДКИ на фирменные смартфоны в O!Store — только один день!
&laquo;Бакай Банк&raquo;: плати за&nbsp;госуслуги, не&nbsp;теряя времени в&nbsp;очередях «Бакай Банк»: плати за госуслуги, не теряя времени в очередях
Онлайн-аукцион крутых номеров от&nbsp;MegaCom продолжается! Онлайн-аукцион крутых номеров от MegaCom продолжается!
Армяне Кыргызстана. И&nbsp;мира... Армяне Кыргызстана. И мира...