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Происшествия

В Бишкеке девушка разобралась с бывшим парнем при помощи друзей

В Бишкеке девушка решила устроить разборки с бывшим парнем, пригласив друзей. Об этом сообщило ГУВД столицы.

В милицию от потерпевшего поступило сообщение о том, что его избили и отобрали телефон.

«В ходе следствия выяснилось, что между ним и его знакомой девушкой ранее произошел конфликт. Чтобы выяснить отношения, девушка пригласила его в кафе. Там находились двое ее друзей и подруга. Молодые люди сели в машину потерпевшего, применив силу, отобрали у него сотовый телефон. Парень сумел сбежать, спрятавшись в магазине, попросил сотрудников службы безопасности позвонить в милицию», — сообщили в ГУВД.

Когда на место прибыли сотрудники милиции, молодые люди стали сопротивляться и затеяли драку с правоохранителями.

«Задержаны 30-летний С.А., 27-летний К.А., 19-летняя Ж.к.К. и 26-летняя А.А. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Все задержанные водворены в ИВС ГУВД Бишкека», — отметили в ГУВД.
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