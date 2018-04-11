Сотрудники ГОМ задержали «преступника», подделав протоколы

Сотрудники УВД Первомайского района задержали «преступника», а затем подделали протоколы. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

Установлено, что 5 марта 2018 года, примерно в 22.00, оперуполномоченные Службы криминальной милиции ГОМ-5 УВД Первомайского района Ю.А. и Н.Ч. приняли заявление гражданина Г.О. по факту вымогательства. После чего без регистрации заявления и возбуждения уголовного дела незаконно провели следственно-оперативные мероприятия. В результате задержали гражданина К.Ж. и доставили его в ГОМ-5.

При этом сотрудники ГОМ фиктивно составили протоколы о вручении денежной суммы, обнаружении и изъятии, датированные 6 марта 2018 года. Они продержали гражданина до 5.00. Затем собранные материалы и задержанного передали в следственную службу.

Как сообщается, главным надзорным ведомством в отношении сотрудников УВД Первомайского района Бишкека возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 305 (превышение должностных полномочий) и 315 (служебный подлог) УК КР.

В настоящее время уголовное дело передано в Главное следственное управление ГКНБ КР для расследования.