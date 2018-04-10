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В Афганистане убили главного вербовщика боевиков ИГИЛ из Центральной Азии

На северо-западе Афганистана в результате авиаудара военно-воздушных сил США убит один из главных командиров подразделения «Исламского государства». Об этом сообщило агентство «Фергана» со ссылкой на данные командования НАТО в Афганистане.

Авиаудар нанесли 5 апреля в провинции Фарьяб у туркменской границы, когда Кари Хикматулла с телохранителем направлялся на одну из баз ИГ. На момент гибели он, по данным НАТО, был главным координатором боевиков в северном Афганистане и ключевым руководителем проводимых в провинции Джаузджан операций по вербовке исламских радикалов из стран Центральной Азии в Афганистан.

В Министерстве обороны Афганистана считают Хикматуллу ответственным за организацию множества терактов в стране, а его смерть — сильным ударом по группировке на севере страны. По данным Минобороны, боевики сейчас покидают занятые позиции и перегруппировываются, и военные намерены воспользоваться этим.

Перед тем как присоединиться к ИГ, Кари Хикматулла воевал за «Талибан». Хотя его смерть, как утверждается, стала причиной «раскола» в ИГ, боевики уже назвали его преемника — Хабибулу Рахмана, у которого тоже были связи с талибами.
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