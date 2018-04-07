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Хакеры взломали сайт «Комсомолки»

Газета «Комсомольская правда» сообщила об отсутствии доступа к своему сайту. Журналисты считают, что причиной стала атака хакеров на несколько десятков провайдеров во всем мире, написали vesti.ru.

«У нашего провайдера масштабная авария, сайт kp.ru временно недоступен. Мы продолжаем работать в соцсетях», — сообщило издание в своем телеграм-канале.

На странице газеты в Facebook говорится: «Кроме сайта «Комсомолки», лежит большая часть Твиттера, сбой произошел еще у нескольких российских СМИ». Причиной стала атака хакеров на несколько десятков провайдеров по всему миру.

Там также опубликовали фото, на котором изображен черный экран с текстом «не трогайте наши выборы» на английском.

О проблемах в работе социальной сети Twitter сообщали пользователи в Великобритании, Колумбии, Бразилии, Аргентине. С неполадками столкнулись и жители восточного побережья США, а также пользователи в Испании, Франции и Германии, сообщил ТАСС.
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