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Происшествия

Таможенники заработали, назвав грузовые автомобили тракторами

В Кыргызстане возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 303 (коррупция) УК КР по факту уклонения от уплаты таможенных платежей. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.

Установлено, что с 15 ноября 2011 года по 10 января 2012 года юридическими и физическими лицами импортированы в КР 354 грузовых автомобиля разных марок, предназначенных для перевозки грузов. Ставка пошлины на них составляла 10 процентов от таможенной стоимости.

Однако в таможенных декларациях указывались тракторы, ставка таможенной пошлины по которым составляла ноль процентов.

Инспекторы Центральной таможни ГТС умышленно оформили все грузовые автомобили под кодом ТНВЭД «8701» — тракторы. Бюджет потерял свыше 30 миллионов сомов.

В настоящее время уголовное дело передано в Главное следственное управление ГКНБ КР для расследования.
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