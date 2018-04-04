Переквалифицировались. В Чуйской области задержаны вымогатели с судимостями

В Чуйской области милиция задержала подозреваемых в вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, сотрудники ОВД Аламединского района установили, что неизвестные, угрожая насилием и распространением личных сведений, вымогали денежные средства у жителя столицы и его близких.

Следственной службой ОВД возбуждено уголовное дело по статье 170 (вымогательство) УК КР.

При получении 20 тысяч сомов подозреваемые задержаны сотрудниками Аламединского РОВД с поличным: это 34-летний Т.И., уроженец Токтогульского района, ранее судимый за наркотики, состоящий на учете МВД как член организованной преступной группировки, и 40-летний К.М., уроженец Бишкека, ранее судимый за хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью.

Задержанные водворены в ИВС. Ведется следствие.