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Происшествия

50 тысяч сомов вымогали милиционеры за подкинутые ими же наркотики

Сотрудники ОВД Сокулукского района подкинули водителю наркотики, а потом вымогали 50 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 31 марта в Службу внутренних расследований МВД обратился гражданин К.Г. с заявлением о том, что 22 марта милиционеры Сокулукского района подбросили наркотическое средство в салон его автомашины и вымогали деньги. В итоге они получили 35 тысяч сомов, еще требуют 15 тысяч сомов.

3 апреля сотрудники оперативно-разыскной части СВР МВД в городе Шопокове после получения 15 тысяч задержали начальника Джаны-Джерского ПОМ майора милиции Р.Н. Он доставлен в СУ ГСБЭП для проведения следственных действий.

Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело, дальнейшее расследование этого дела передано в СУ ГСБЭП. Службой внутренних расследований МВД КР по факту начато служебное расследование.
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