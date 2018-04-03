Сотрудник ГСИН подписывался за осужденного, незаконно выехавшего из страны

Сотрудник уголовно-исполнительной инспекции ГСИН подделывал подпись осужденного, незаконно выехавшего из страны. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры Кыргызстана.

По его данным, прокуратура Кызыл-Кии (Баткенская область) проверила уголовно-исполнительную инспекцию ГСИН. В итоге выявили, что условно осужденный Н.Б., которому запрещено покидать место жительства, в 2016-2018 годах неоднократно выезжал из страны и находился в Санкт-Петербурге.

Установлено, что старший инспектор УИИ, зная о нахождении Н.Б. за пределами страны и используя служебное положение, систематически подделывал его подпись об отметке в регистрационном листе.

Кроме того, два сотрудника ОВД Кызыл-Кии неоднократно составляли заведомо ложные уведомления о проведении с Н.Б. и его близкими разъяснительных бесед.

Возбуждено уголовное дело. Оно направлено в управление ГКНБ по Баткенской области для расследования.