В Бишкеке школьник случайно выстрелил из пистолета в одноклассника

В Бишкеке ученик восьмого класса случайно выстрелил из пистолета в одноклассника. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в ГУВД столицы.

Уточняется, ученик во время урока в школе достал травматический пистолет, стал показывать однокласснику, а после случайно выстрелил.

«Виновник ранил одноклассника в плечо. Известно, что пистолет он взял у родственника. Сейчас выясняется, как ребенку дали огнестрельное оружие. Ранее мальчик не привлекался к уголовной ответственности и не состоял на учете в ИДН», — сообщили в ГУВД.