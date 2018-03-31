Бросайте пить! В пьяной драке убит житель Жайыльского района

В Жайыльском районе раскрыли убийство местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, еще 15 февраля поступило сообщение о смерти 29-летнего П.А. По результатам заключения судебно-медицинской экспертизы, выяснилось, что тяжелая травма головы стала причиной смерти мужчины. Возбуждено уголовное дело.

По подозрению задержаны двое: 28-летний А.З. и 29-летний К.К. — оба жители Чуйской области. В ходе расследования установлено, что в день смерти мужчина отдыхал с группой молодых людей, они распивали спиртные напитки. Началась драка, которая закончилась трагедией.

В настоящий момент подозреваемые дали признательные показания. Расследование продолжается.