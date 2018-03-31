12:14
USD 68.43
EUR 84.35
RUB 1.20
Происшествия

Бросайте пить! В пьяной драке убит житель Жайыльского района

В Жайыльском районе раскрыли убийство местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, еще 15 февраля поступило сообщение о смерти 29-летнего П.А. По результатам заключения судебно-медицинской экспертизы, выяснилось, что тяжелая травма головы стала причиной смерти мужчины. Возбуждено уголовное дело.

По подозрению задержаны двое: 28-летний А.З. и 29-летний К.К. — оба жители Чуйской области. В ходе расследования установлено, что в день смерти мужчина отдыхал с группой молодых людей, они распивали спиртные напитки. Началась драка, которая закончилась трагедией.

В настоящий момент подозреваемые дали признательные показания. Расследование продолжается.
Ссылка:
просмотров: 274
Версия для печати
Материалы по теме
Зверское убийство в «Ак-Ордо-2». Милиция нашла подозреваемого
Близ Бишкека нашли тело девушки. Милиция возбудила дело
В Москве кыргызстанца задержали за убийство соотечественника
В Казахстане задержана убившая брата кыргызстанка
В городе Ош убийцу подполковника милиции приговорили к 23 годам тюрьмы
Убийство кыргызстанки в турецком городе Денизли. Подробности
В Интернете появилось видео с места в Турции, где нашли тело кыргызстанки
В турецком городе Денизли нашли тело убитой гражданки Кыргызстана
Допрос подсудимых по делу об убийстве в Киргшелке перенесли из-за болезни судьи
В Бишкеке задержана молодая женщина по подозрению в убийстве
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане экс-председателя Военного суда объявили в&nbsp;розыск В Кыргызстане экс-председателя Военного суда объявили в розыск
Хитрый фургон. Кыргызстанец пытался тайком провезти в&nbsp;Россию 20&nbsp;мигрантов Хитрый фургон. Кыргызстанец пытался тайком провезти в Россию 20 мигрантов
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается похолодание
Поэта Ормукова вызвали в&nbsp;ГУВД Бишкека. Он&nbsp;вспорол себе живот в&nbsp;знак протеста Поэта Ормукова вызвали в ГУВД Бишкека. Он вспорол себе живот в знак протеста
Бизнес
Дети говорят о&nbsp;деньгах. Итоги Всемирной недели денег с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Дети говорят о деньгах. Итоги Всемирной недели денег с «Бакай Банком»
ОАО &laquo;МАМ&raquo; поддержало выпуск сказок и&nbsp;легенд Ч.&nbsp;Айтматова по&nbsp;системе Брайля ОАО «МАМ» поддержало выпуск сказок и легенд Ч. Айтматова по системе Брайля
&laquo;Бакай Банк&raquo; запустил мобильное приложение &laquo;Бакай Элсом&raquo; «Бакай Банк» запустил мобильное приложение «Бакай Элсом»
&laquo;О!Кино&raquo; доступно для людей с&nbsp;нарушением слуха и&nbsp;зрения «О!Кино» доступно для людей с нарушением слуха и зрения