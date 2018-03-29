В Бишкеке парень угрожал девушке обнародовать ее интимные фотографии и вымогал деньги. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что молодой человек — знакомый девушки. Ее интимные фото он увидел в одной из групп приложения Telegram и стал вымогать у нее 20 тысяч сомов.

«Он стал ее шантажировать тем, что опубликует ее фотографии в остальных социальных сетях. За молчание парень предложил отдать ему 20 тысяч сомов. В итоге девушка обратилась в милицию, и при получении денег вымогателя задержали», — сообщили источники.

В ГУВД столицы подтвердили информацию. По их данным, молодого человека задержали и водворили в ИВС.