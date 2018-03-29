На Иссык-Куле еще одна семья принуждала детей к затворничеству

В Иссык-Кульском районе еще одна семья запрещала детям посещать школу, выходить на улицу и пользоваться благами цивилизации. Об этом ИА «24.kg» сообщили в прокуратуре района.

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Ранее редакция писала о семье, в которой родители состояли в экстремистской организации «Йакын инкар». Прокуратура Иссык-Кульского района возбудила в отношении них уголовное дело. Дело передано в суд, и обвиняемые ожидают приговора.

Также районная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 50-летнего М.М. и 34-летней М.Н. по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

По данным надзорного органа, социальные работники установили, что и в этой семье родители ведут затворнический образ жизни и запрещают своим детям контактировать с кем-либо.

«Родители запрещают им читать другую литературу, кроме той, что разрешена их религиозным течением. Дети не наблюдаются в медицинских учреждениях, врачей не пускают домой для их осмотра», — сообщили в прокуратуре Иссык-Кульского района.

Супружеская пара является сторонниками экстремистского течения «Йакын инкар». Они сознательно лишают восьмилетнего О.Р. и десятилетнего О.А. права на получение школьного образования. Прокуратура Иссык-Кульского района

В надзорном органе отметили, что имеются и факты побоев детей.

Из-за затворнического образа жизни дети отстают в психическом развитии, что подтверждается заключением психолога. Такой образ жизни и запрет на посещение школы продолжается больше пяти лет.

«Прокуратура района просила привлечь и этих родителей к административной ответственности. Однако в силу того, что их идеология отрицает государственные институты, положительных результатов не последовало. Позже проукуратура подала иск в суд о том, чтобы обязать родителей надлежаще выполнять свои обязанности. В частности, обеспечить детей обязательным общим образованием. Суд удовлетворил иск, но родители решение суда не исполнили, в связи с чем в отношении них возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование уголовного дела окончено, оно направлено для рассмотрения в Иссык-Кульский районный суд», — рассказали в прокуратуре.