22:38
USD 87.45
EUR 102.88
RUB 1.17
Общество

Онлайн-регистрация и перерегистрация авто доступны в приложении «Түндүк»

В Кыргызстане расширен функционал онлайн-регистрации и перерегистрации транспортных средств — теперь услуга доступна по доверенности через государственное приложение «Түндүк». Об этом сообщили в сервисе.

Ранее онлайн-оформление осуществлялось только при участии собственника. Теперь представитель может подать заявление дистанционно на основании нотариально оформленной доверенности.

Нововведение позволяет упростить процедуру оформления, сократить количество визитов в территориальные подразделения и повысить доступность услуги для граждан.

Государственный центр по регистрации транспортных средств и водительского состава продолжает развитие цифровых сервисов и поэтапное расширение онлайн-услуг.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371334/
просмотров: 361
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане выявили схему незаконной регистрации машин через «Биримдик 24»
Авто можно будет оформить, не выходя из дома: указ президента
С 1 апреля перерегистрация авто в Кыргызстане — только онлайн
В Кыргызстане утвердили порядок онлайн-перерегистрации автомобилей
От сбора за регистрацию автомашин в госбюджет КР поступило 3,3 миллиарда сомов
Правила повторной регистрации транспорта упростили в Кыргызстане
В 2024 году на тонировке авто государство заработало более 650 миллионов сомов
Круглосуточные отделы по регистрации авто не будут работать в это воскресенье
Кабмин изменил правила регистрации транспорта и сдачи экзаменов на права
В Кара-Куле выявили факт незаконной регистрации автомобилей. Есть задержанный
Популярные новости
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Кыргызская певица сняла клип с&nbsp;участием известных африканских танцоров Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в&nbsp;Мекку Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
Бизнес
Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК&nbsp;Tian Shan&nbsp;1 Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК Tian Shan 1
Коллектив &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; скорбит в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Мурата Сулайманова Коллектив «Газпром Кыргызстан» скорбит в связи с кончиной Мурата Сулайманова
DemirBank запустил образовательный кредит под 0&nbsp;процентов DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший работодатель&raquo; на&nbsp;премии HR&nbsp;Excellence 2026 «Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
21 апреля, вторник
22:23
Страны Центральной Азии усилят взаимодействие по вопросам очистки воздуха Страны Центральной Азии усилят взаимодействие по вопрос...
22:02
В Бишкеке открывается персональная выставка художника Азизбека Сулайманова
21:43
Онлайн-регистрация и перерегистрация авто доступны в приложении «Түндүк»
21:24
Волейболисты из Кыргызстана выступят на международном турнире в Китае
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 апреля: дожди, но тепло