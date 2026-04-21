Онлайн-регистрация и перерегистрация авто доступны в приложении «Түндүк»

В Кыргызстане расширен функционал онлайн-регистрации и перерегистрации транспортных средств — теперь услуга доступна по доверенности через государственное приложение «Түндүк». Об этом сообщили в сервисе.

Ранее онлайн-оформление осуществлялось только при участии собственника. Теперь представитель может подать заявление дистанционно на основании нотариально оформленной доверенности.

Нововведение позволяет упростить процедуру оформления, сократить количество визитов в территориальные подразделения и повысить доступность услуги для граждан.

Государственный центр по регистрации транспортных средств и водительского состава продолжает развитие цифровых сервисов и поэтапное расширение онлайн-услуг.