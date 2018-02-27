На Иссык-Куле члены экстремистской организации запретили детям ходить в школу

В селе Темировка Иссык-Кульского района супружеская пара запрещала детям ходить в школу. Подробности ИА «24.kg» сообщили в прокуратуре района.
Надзорный орган возбудил уголовное дело в отношении супружеской пары по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
«Супруги являются сторонниками течения «Йакын Инкар». Деятельность организации признана в Кыргызстане экстремистской. Социальные работники установили, что родители детей ведут затворнический образ жизни, поэтому запрещают детям выходить на улицу, контактировать с кем-либо и читать литературу, кроме той, которая предусмотрена их религиозным течением, пользоваться современной техникой. Проводить медосмотр детей врачам чета также не разрешает», — сообщили в прокуратуре Иссык-Кульского района.
В надзорном органе подчеркнули, что в доме отсутствуют элементарные блага цивилизации — от них пара сознательно отказалась.
На основании того, что супружеская чета не исполняет решение суда и родительских обязанностей, возбудили уголовное дело.