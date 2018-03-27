В Таласе женщину пытались изнасиловать. Она претензий не имеет

В селе Чат-Базар Таласской области женщину пытался изнасиловать ее односельчанин. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в МВД.

Уточняется, что после задержания потерпевшая написала встречное заявление, в котором указала, что не имеет претензий к соседу.

«10 марта примерно в 22.00 28-летний мужчина в нетрезвом состоянии вошел в дом и пытался изнасиловать свою односельчанку. Между молодым человеком и потерпевшей завязалась драка. На следующий день она обратилась в больницу и милицию. Мужчину задержали. Однако в тот же день 33-летняя женщина написала встречное заявление о том, что не имеет претензий к односельчанину», — сообщили в МВД.