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Происшествия

В Таласе женщину пытались изнасиловать. Она претензий не имеет

В селе Чат-Базар Таласской области женщину пытался изнасиловать ее односельчанин. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в МВД.

Уточняется, что после задержания потерпевшая написала встречное заявление, в котором указала, что не имеет претензий к соседу.

«10 марта примерно в 22.00 28-летний мужчина в нетрезвом состоянии вошел в дом и пытался изнасиловать свою односельчанку. Между молодым человеком и потерпевшей завязалась драка. На следующий день она обратилась в больницу и милицию. Мужчину задержали. Однако в тот же день 33-летняя женщина написала встречное заявление о том, что не имеет претензий к односельчанину», — сообщили в МВД.
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