ГСИН прокомментировала инцидент с фальшивым дипломом своего сотрудника

Фальшивый диплом сотрудника Госпредприятия «Келечек» выявила служба собственной безопасности ГСИН совместно с ГКНБ. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Государственной службы исполнения наказаний.

Уточняется, что все это время И.М. работал на хозрасчетных участках и зарплату из госказны не получал.

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«Почти все 20 лет он проработал на хозрасчетных участках госпредприятия. Это значит, что государство не выплачивало ему зарплату. Кроме того, И.М. не является аттестованным сотрудником. Сейчас решается вопрос об отстранении его от должности на период следствия», — пояснили в ГСИН.

Напомним, ранее сообщали, что Генеральная прокуратура совместно с ГСБЭП выявили факт использования поддельного диплома сотрудником ГСИН. По данным надзорного органа, мужчина подделал диплом брата. В 1997 году его приняли на работу в службу. По этому диплому он более 20 лет занимал различные должности в уголовно-исполнительной системе.