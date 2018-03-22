Пункты транспортного контроля пропускали в Таджикистан машины, не взвешивая

Транспортная прокуратура выявила ущерб государству на сумму свыше 9 миллионов сомов в ошском территориальном управлении Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, проверка установила, что с 1 ноября 2017 года по 10 января 2018-го по экспорту таможня «Джалал-Абад» оформила 3 тысячи 501 тонну мазута и отправила 108 грузовых автомобилей в Таджикистан.

По пути следования машины с мазутом пропустили работники пунктов транспортного контроля «Жаны-Арык», «Каратай», «Сары-Таш» и «Карамык» без взвешивания.

«Инспекторы мобильных групп транспортного контроля, выявив перевес только некоторых машин, вместо штрафа за причиненный ущерб дорогам оштрафовали водителей на 10 тысяч сомов и пропустили нарушителей. Они должны были потребовать разгрузки, чтобы вес машины соответствовал нормам», — сообщили в Генпрокуратуре.

Начальники и инспекторы этих ПТК и мобильных групп транспортного контроля, должностные лица ошского территориального Агентства автотранспорта вступили в сговор. Злоупотребляя служебным положением, разрешили проезжать перевозчикам мазута.

По предварительным данным, масса 67 из 108 машин превышала допустимую осевую нагрузку. В результате дорогам страны причинен ущерб на 9 миллионов 74 тысячи сомов.

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц и инспекторов по статьям «Злоупотребление должностным положением» УК КР.