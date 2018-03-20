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В Кыргызстане с 19 килограммами наркотиков задержали подполковника милиции

Сотрудники МВД задержали действующего милиционера с 19 килограммами гашиша. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе МВД.

Уточняется, что правоохранителя задержали на трассе Ош — Баткен.

«Сотрудники МВД КР в Баткенской области на трассе Ош — Баткен остановили автомобиль марки Honda Inspire. За рулем находился старший оперуполномоченный Управления по Баткенской области СБНОН МВД КР подполковник милиции А.А. При осмотре салона автомашины изъят мешок, в котором находились 16 обмотанных скотчем брикетов. По факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров».

Экспертиза установила, что в пакетах был гашиш афганского происхождения весом 19 килограммов 650 граммов.

В МВД также проинформировали, что задержанный милиционер водворен в ИВС УВД города Ош.

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