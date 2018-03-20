В Москве кыргызстанец обманывал мигрантов при оформлении российского гражданства

В Москве сотрудники МВД Кыргызстана и России задержали мужчину, предлагавшего оформить российское гражданство за 180 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Уточняется, что в представительство МВД КР в РФ поступила оперативная информация, что в Москве граждане Кыргызстана и Узбекистана занимаются подделкой документов. Неизвестный представлялся сотрудником представительства МВД КР в РФ и работником посольства КР. Злоумышленник предлагал услуги по приобретению гражданства России и другие документы, связанные с регистрацией.

«Получив от кыргызстанцев 35 процентов от оговоренной суммы, то есть по 63 тысячи рублей, затягивал с оформлением документов. Так, гражданка А.А. отдала 166 тысяч рублей за оформление гражданства ей и ее мужу. Также крупную сумму она отдала за оформление документов другим родственникам», — сообщили в МВД.

Злоумышленник предлагал свои услуги по оформлению гражданства России в течение пяти-шести месяцев и просил за это 180 тысяч рублей. Пресс-служба МВД

Следственный отдел ОМВД России по Таганскому району города Москвы возбудил уголовные дела по статье «Мошенничество, с причинением значительного ущерба» УК РФ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался гражданин Кыргызстана, 29-летний К.Т. Он уроженец Ляйлякского района Баткенской области.

У задержанного обнаружили и изъяли несколько печатей и штампов, заграничные паспорта граждан КР, военные билеты, свидетельство о рождении, миграционные карты, фотографии 3х4 в форме сотрудника МВД КР.

В арсенале мошенника имелись гербовые печати одного из управлений МВД КР, Государственной регистрационной службы, одной из нотариальных контор Джалал-Абадской области, гербовые печати Федеральной миграционной службы России, управления здравоохранения и учреждения здравоохранения Москвы. У задержанного обнаружили различные штампы посольства КР в РФ, в том числе штампы о постоянном месте жительства в России.

В рамках уголовного дела мужчину задержали и водворили в ИВС. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению потерпевших и выявлению других лиц, причастных к преступлению, отметили в пресс-службе МВД.