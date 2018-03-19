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Героин через Кыргызстан провозили под видом меда и соков. «Слезы Аллаха»

Наркоторговцы перевозили через Кыргызстан жидкий героин под видом меда и соков. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД успешно провела спецоперацию, направленную на вскрытие устойчивого канала поставки наркотических средств и пресечение преступной деятельности транснациональной наркогруппировки из граждан Афганистана, Таджикистана, Кыргызстана и Канады.

Группировка наладила устойчивый канал поставок жидкого героина афганского производства — «слезы Аллаха». Наркотики перевозили под видом натурального сока, далее героин маскировали и расфасовывали в пластиковые тюбики под видом произведенного в Кыргызстане натурального меда и на самолете доставляли в Торонто.

Так, сотрудниками СБНОН МВД 12 марта задержаны граждане Афганистана и Кыргызстана, в квартирах которых обнаружено восемь двухлитровых пластиковых бутылок из-под натурального сока с наркотиком, пустые пластиковые тюбики с надписью «Кыргызстан балы» и специальный электрический утюг.

Вес изъятого героина с упаковкой — 17 килограммов 695 граммов.

По факту возбуждено уголовное дело. Устанавливают других причастных к преступлению.
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