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Из Узбекистана в Кыргызстан медь перекидывали мешками

Пограничники задержали контрабандный цветной металл. Медь перекидывали из Узбекистана в Кыргызстан в мешках. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Госпограничной службы.

По ее данным, неизвестные, находившиеся на территории Узбекистана, перекинули через линию госграницы на территорию сопредельной страны 28 мешков с металлом. В это время на кыргызской стороне груз ожидали пять граждан КР.

За ходом операции контрабандистов наблюдали в Айдаркенском пограничном отряде, выявившим еще один канал поставки контрабанды из сопредельной республики. Как только кыргызстанцы получили металл, они были задержаны пограничным нарядом.

«Всего в местности Ак-Жер Кадамджайского района Баткенской области пограничники задержали около 400 килограммов меди. За нарушение режима госграницы пятеро задержанных были оштрафованы, а груз передан сотрудникам территориального подразделения Гостаможенной службы КР», — говорится в сообщении.
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