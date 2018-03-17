Из Узбекистана в Кыргызстан медь перекидывали мешками

Пограничники задержали контрабандный цветной металл. Медь перекидывали из Узбекистана в Кыргызстан в мешках. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Госпограничной службы.

По ее данным, неизвестные, находившиеся на территории Узбекистана, перекинули через линию госграницы на территорию сопредельной страны 28 мешков с металлом. В это время на кыргызской стороне груз ожидали пять граждан КР.

За ходом операции контрабандистов наблюдали в Айдаркенском пограничном отряде, выявившим еще один канал поставки контрабанды из сопредельной республики. Как только кыргызстанцы получили металл, они были задержаны пограничным нарядом.