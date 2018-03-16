21:32
USD 68.20
EUR 84.32
RUB 1.20
Происшествия

В Узбекистане на границе с Кыргызстаном изъяли золотые украшения на $210 тысяч

Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана на границе с Кыргызстаном изъяли контрабандные изделия из золота стоимостью около $210 тысяч. Об этом сообщили узбекские СМИ со ссылкой на пресс-центр СГБ.

Читайте по теме
Шесть золотых слитков пытался ввезти в Кыргызстан гражданин Узбекистана
По его данным, в Наманганской области Узбекистана на границе с Кыргызстаном в ходе спецоперации изъяли золотые украшения общим весом 8,83 килограмма.

Проводятся следственные мероприятия по выявлению причастных к контрабанде лиц.

Правоохранительные органы Узбекистана неоднократно сообщали об изъятии контрабанды на границе с Кыргызстаном. Так, в январе задержали жителя Ферганской области по подозрению в попытке контрабанды золотых слитков весом около пяти килограммов и общей стоимостью $195 тысяч.
Ссылка:
просмотров: 406
Версия для печати
Материалы по теме
Золото, платина, бриллианты на летном поле. При взлете самолета все высыпалось
В отношении чиновников таможни «Ош» возбуждены уголовные дела
В Узбекистане арестовали главного тюремщика страны, ответственного за пытки
Граждане Таджикистана пытались вывезти из Кыргызстана 24 тонны ГСМ
По обвинению в убийствах в Узбекистане арестовали бывшего куратора тюрем
Сыну главного редактора газеты ResPublica грозит до 20 лет тюрьмы
Замира Сыдыкова о задержании сына в США: обвинение не предъявлено
Кыргызстанцев задержали в США за контрабанду оружия в Чечню
В селе Ала-Бука в салоне «Жигулей» нашли 2,5 килограмма ртути
В России задержали 15,5 тонны укропа и петрушки из Кыргызстана
Популярные новости
Жители бишкекской новостройки &laquo;Учкун-2&raquo; грозятся сжечь себя у&nbsp;&laquo;Белого дома&raquo; Жители бишкекской новостройки «Учкун-2» грозятся сжечь себя у «Белого дома»
Лавина на&nbsp;дороге Бишкек&nbsp;&mdash; Ош. Фоторепортаж Лавина на дороге Бишкек — Ош. Фоторепортаж
Следователя УВД Октябрьского района Бишкека задержали при получении взятки Следователя УВД Октябрьского района Бишкека задержали при получении взятки
Пьяный налоговик едва не&nbsp;выпил реактив, предназначенный для анализа Пьяный налоговик едва не выпил реактив, предназначенный для анализа
Бизнес
Максимальная скорость 4G&nbsp;с&nbsp;интернет-пакетами &laquo;День-Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom Максимальная скорость 4G с интернет-пакетами «День-Ночь» от MegaCom
O!TV увеличил список рейтинговых каналов до&nbsp;140! O!TV увеличил список рейтинговых каналов до 140!
Любимая, пунктуальная, динамичная. В&nbsp;Кыргызстане выбрали лучшие авиакомпании Любимая, пунктуальная, динамичная. В Кыргызстане выбрали лучшие авиакомпании
Безлимитный Интернет и&nbsp;бесплатные звонки&nbsp;&mdash; теперь в&nbsp;подарок! Безлимитный Интернет и бесплатные звонки — теперь в подарок!