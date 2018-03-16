В Узбекистане на границе с Кыргызстаном изъяли золотые украшения на $210 тысяч

Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана на границе с Кыргызстаном изъяли контрабандные изделия из золота стоимостью около $210 тысяч. Об этом сообщили узбекские СМИ со ссылкой на пресс-центр СГБ.
Проводятся следственные мероприятия по выявлению причастных к контрабанде лиц.
Правоохранительные органы Узбекистана неоднократно сообщали об изъятии контрабанды на границе с Кыргызстаном. Так, в январе задержали жителя Ферганской области по подозрению в попытке контрабанды золотых слитков весом около пяти килограммов и общей стоимостью $195 тысяч.