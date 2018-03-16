В Джалал-Абаде пресекли незаконную игорную деятельность

Незаконные азартные игры проводили в Джалал-Абаде. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями КР.

По их данным, игры организовали на улице Манаса в здании мини-маркета ESUS, а также на улице Осмонова в компьютерном клубе «Форсаж» .

По фактам возбуждены уголовные дела. По указанным адресам проведен обыск. В качестве вещественных доказательств изъяты компьютерное оборудование, приспособленное для проведения азартных игр, жесткие диски и денежные средства.

Ведется следствие.