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Происшествия

В Джалал-Абаде пресекли незаконную игорную деятельность

Незаконные азартные игры проводили в Джалал-Абаде. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями КР.

По их данным, игры организовали на улице Манаса в здании мини-маркета ESUS, а также на улице Осмонова в компьютерном клубе «Форсаж» .

По фактам возбуждены уголовные дела. По указанным адресам проведен обыск. В качестве вещественных доказательств изъяты компьютерное оборудование, приспособленное для проведения азартных игр, жесткие диски и денежные средства.

Ведется следствие.
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