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Происшествия

В Караколе милиционеры силой помогли знакомому вернуть его жену

В Караколе мужчина попросил сотрудников милиции силой помочь вернуть ему жену. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала пользователь Банур Абдиева.

По ее словам, вчера вечером женщина покупала ребенку чипсы в киоске на автовокзале, когда вдруг подъехала машина и из нее вышли трое мужчин (может быть, четверо), схватили мать и ребенка, затолкали их в авто и увезли.

Позже Абдиева написала, что мужчина попросил знакомого милиционера таким образом вернуть жену.

«Милиционер вместе с группой мужчин, воспользовавшись служебным положением и служебным автомобилем, увез ребенка и женщину в неизвестном направлении. Через час в УВД сообщили, что женщину задержали по подозрению в краже и мошенничестве. Потом сообщили, что с женщиной все в порядке, она едет в Бишкек. На вопрос, где ребенок и как он себя чувствует, получили ответ: это не ее ребенок, а ее братишка», — написала Абдиева.

В УВД Иссык-Кульской области ИА «24.kg» сообщили, что женщину, о которой говорится в социальных сетях, подозревают в краже. 

«На пульт «102» вчера вечером поступил вызов. Звонившие сообщили, что женщина причастна к краже 30 тысяч сомов. С нее взяли объяснительную и отпустили. Известно, что она уехала в в Бишкек. По информации, что сотрудник милиции якобы помогал знакомому вернуть его жену, проводится служебное расследование», — прокомментировали в УВД области.
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