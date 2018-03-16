Зашивший себе рот заключенный в ИК № 3 прекратил голодовку

Зашивший себе рот иглами от шприца заключенный исправительной колонии №3 прекратил голодовку. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГСИН.

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По их данным, Рустам Б. осужден в 2016 году за кражу и разбой на 10 лет. Известно, что он и раньше зашивал себе рот.

«Почему он зашил себе рот, неизвестно. Заключенный не может четко объяснить причины своего поступка. Говорит, что устал сидеть. К нему приезжал омбудсмен, однако он не вышел к правозащитнику. После проведенной работы сотрудников колонии мужчина прекратил голодовку. Ранее он наблюдался в СПИД-центре. У него подозрение на ВИЧ», — сообщили в ведомстве.