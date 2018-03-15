В Сокулуке милиционеры отпустили наркодилеров, забрав у них гашиш

В Сокулукском районе сотрудники службы криминальной милиции задержали трех наркодилеров, изъяли у них наркотики, а затем отпустили. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, после проверки надзорный орган выяснил, что милиционеры, укрывая факт преступления, не зарегистрировали задержание в книгах учета доставленных лиц и приема граждан СКМ МВД.

«Сотрудники милиции не составили материал и оперативную информацию о проведенных мероприятиях. Изъятые ими наркотики правоохранители скрыли. В настоящий момент в отношении сотрудников службы криминальной милиции МВД КР (СКМ МВД) возбудили уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Превышение должностных полномочий», «Получение взятки», «Укрывательство преступлений» и «Незаконный сбыт наркотических средств», — сообщили в Генпрокуратуре.