Чиновники Госстроя провели ремонт здания по фальшивому договору

Сотрудники Государственного проектного института градостроительства и архитектуры (ГПИГиА) при Государственном агентстве архитектуры строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Госстрой) заключили поддельный договор на проведение ремонта здания и присвоили деньги, подделав подписи в расходно-кассовых ордерах от имени ЧП «С.Н.». Об этом собщили в пресс-службе ГСБЭП.
Уточняется, что подрядчик, который должен был провести ремонт по поддельному договору, даже и не знал об этом.
«В правоохранительные органы обратился частный предприниматель С.Н., который сообщил, что Госстрой, не составляя и не подписывая договора с ним, в документах о проведении капитального ремонта здания ГПИГиА указал его фирму. Следствие выяснило, что ремонт здания госоргана проводили другие лица без объявления тендера», — сообщили в ГСБЭП.
Согласно поддельному договору, за 2015-2016 годы из кассы ГПИГиА выплатили более 3 миллионов сомов якобы ЧП «С.Н.».