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Происшествия

Чиновники Госстроя провели ремонт здания по фальшивому договору

Сотрудники Государственного проектного института градостроительства и архитектуры (ГПИГиА) при Государственном агентстве архитектуры строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Госстрой) заключили поддельный договор на проведение ремонта здания и присвоили деньги, подделав подписи в расходно-кассовых ордерах от имени ЧП «С.Н.». Об этом собщили в пресс-службе ГСБЭП.

Уточняется, что подрядчик, который должен был провести ремонт по поддельному договору, даже и не знал об этом.

«В правоохранительные органы обратился частный предприниматель С.Н., который сообщил, что Госстрой, не составляя и не подписывая договора с ним, в документах о проведении капитального ремонта здания ГПИГиА указал его фирму. Следствие выяснило, что ремонт здания госоргана проводили другие лица без объявления тендера», — сообщили в ГСБЭП.

Согласно поддельному договору, за 2015-2016 годы из кассы ГПИГиА выплатили более 3 миллионов сомов якобы ЧП «С.Н.».

Возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам КР», «Присвоение или растрата вверенного имущества», «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» и «Служебный подлог» УК КР.
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