Главу благотворительного фонда, подозреваемую в мошенничестве, по-прежнему ищут

Главу благотворительного фонда «Благо.kg», подозреваемую в мошенничестве, по-прежнему не могут найти. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

По их данным, по подозрению в махинациях с земельными участками, за совершение крупного мошенничества ГУВД Чуйской области разыскивает Намысбека Турсунбаева, 1987 года рождения, Лейлу Назгуль Сейитбек, 1979 года рождения, и Зальзара Темиралиева, 1979 года рождения.

Напомним, по данным правоохранительных органов, они брали у простых людей деньги и обещали продать им земельные участки. Люди в итоге лишились денег и не получили участки. Пострадавших от них много.

Лейла Назгуль Сейитбек известна тем, что ее фонд «Благо.kg» собирал деньги на приезд международных кардиохирургов, которые могли бы прооперировать маленьких кыргызстанцев. В 2014 году приглашенные фондом врачи прооперировали 12 детей. Она также являлась членом гражданского движения «За доступное жилье» и юристом ОО «Нур Куч» .

Граждан, располагающих какой-либо информацией, ГУВД просит сообщить по телефонам: 0312430127 (дежурная часть), 0700067863, 0553255657 или в ближайший отдел милиции.