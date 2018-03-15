Жители бишкекской новостройки «Учкун-2» грозятся сжечь себя у «Белого дома»

В Бишкеке у «Белого дома» митингуют жители бишкекской новостройки «Учкун-2». Участники акции протеста заявили, что постановление суда, по которому их дома должны снести, незаконно.

Митингующие написали обращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову, в котором указано, что в 2003 году они приобрели участки в Новопавловском айыл окмоту. Через 12 лет Сокулукская районная прокуратура подала в суд на ГРС Сокулукского района и Новопавловский айыл окмоту, требуя признать получение 85 из 700 земельных участков незаконным. Кроме того, по факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Участники акции протеста усматривают заинтересованность в их деле больших чиновников.

«Судебные тяжбы продолжались три года. По решению суда наши дома подлежат сносу. Мы не захватывали земли. Мы купили участки, построили на них дома. У нас есть все разрешительные документы. Некоторые вложили в дома по $15 тысяч. Почему мы должны уходить с законно купленной земли?» — возмущаются митингующие.«В прошлом году губернатор Чуйской области обещал нам разобраться в вопросе. Во время предвыборной кампании уголовное дело прекратили, а после выборов наши дома хотят снести», — сообщили митингующие.

Участники акции протеста у «Белого дома» заявили, что готовы пойти на крайние меры, в том числе на самосожжение, если их вопрос не решат в ближайшее время.