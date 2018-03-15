Жители бишкекской новостройки «Учкун-2» грозятся сжечь себя у «Белого дома»

В Бишкеке у «Белого дома» митингуют жители бишкекской новостройки «Учкун-2». Участники акции протеста заявили, что постановление суда, по которому их дома должны снести, незаконно.
Митингующие написали обращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову, в котором указано, что в 2003 году они приобрели участки в Новопавловском айыл окмоту. Через 12 лет Сокулукская районная прокуратура подала в суд на ГРС Сокулукского района и Новопавловский айыл окмоту, требуя признать получение 85 из 700 земельных участков незаконным. Кроме того, по факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
Участники акции протеста усматривают заинтересованность в их деле больших чиновников.
Участники акции протеста у «Белого дома» заявили, что готовы пойти на крайние меры, в том числе на самосожжение, если их вопрос не решат в ближайшее время.