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Жители бишкекской новостройки «Учкун-2» грозятся сжечь себя у «Белого дома»

В Бишкеке у «Белого дома» митингуют жители бишкекской новостройки «Учкун-2». Участники акции протеста заявили, что постановление суда, по которому их дома должны снести, незаконно.

Митингующие написали обращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову, в котором указано, что в 2003 году они приобрели участки в Новопавловском айыл окмоту. Через 12 лет Сокулукская районная прокуратура подала в суд на ГРС Сокулукского района и Новопавловский айыл окмоту, требуя признать получение 85 из 700 земельных участков незаконным. Кроме того, по факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

«Судебные тяжбы продолжались три года. По решению суда наши дома подлежат сносу. Мы не захватывали земли. Мы купили участки, построили на них дома. У нас есть все разрешительные документы. Некоторые вложили в дома по $15 тысяч. Почему мы должны уходить с законно купленной земли?» — возмущаются митингующие.

Участники акции протеста усматривают заинтересованность в их деле больших чиновников.

«В прошлом году губернатор Чуйской области обещал нам разобраться в вопросе. Во время предвыборной кампании уголовное дело прекратили, а после выборов наши дома хотят снести», — сообщили митингующие.

Участники акции протеста у «Белого дома» заявили, что готовы пойти на крайние меры, в том числе на самосожжение, если их вопрос не решат в ближайшее время.
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