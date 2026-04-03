09:26
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Власть

Или переезд, или ремонт: мэр Бишкека предложил жителям аварийных домов выбор

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев вновь встретился с жителями аварийных домов № 18, 20 и 22 по улице Фучика, потребовав определиться с дальнейшей судьбой жилья.

Во время встречи глава города обозначил два варианта: переселение через Государственную ипотечную компанию (ГИК) либо самостоятельный ремонт с приведением домов в безопасное состояние.

«Вам нужно сначала договориться между собой и принять решение», — заявил он.

Жители сообщили, что дадут письменный ответ после обсуждения со всеми собственниками.

Айбек Джунушалиев подчеркнул, что власти не оказывают давления. «Вы сами обращались к президенту, мы пришли помочь. Наша цель — ваша безопасность», — сказал он.

Ранее собственникам предлагали переселение через ГИК с возможностью льготной доплаты. Планировалось провести оценку жилья и индивидуальную работу с каждым владельцем с последующим заключением соглашений.
просмотров: 2226
Версия для печати
Материалы по теме
Незаконные постройки, мешающие расширению дорог, сносят в городе Ош
Снос домов в городе Ош: власти отказались платить компенсации
О самых аварийных днях недели в Кыргызстане рассказали в ГУОБДД МВД
В городе Ош жителей улицы Алымбека Датки частично переселят в «Эне-Сай»
Эксперты признали здание мастерских Театра оперы и балета аварийным и опасным
Дома в жилмассиве «Анар-Бак» в Бишкеке зимой сносить не будут
Без документов — под бульдозер: в Бишкеке снова сносят самовольные дома
За год в Бишкеке освободили более 127 тысяч квадратных метров земли
В Оше остановили снос домов у рынка «Тешик-Таш» после поручения президента
Скандальный снос домов в «Кок-Жаре» — государству вернули землю
Популярные новости
Садыр Жапаров поручил заводу &laquo;Дастан&raquo; начать выпуск отечественных дронов Садыр Жапаров поручил заводу «Дастан» начать выпуск отечественных дронов
Алтынбек Сулайманов о&nbsp;массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за&nbsp;руку Алтынбек Сулайманов о массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за руку
Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь
Авто можно будет оформить, не&nbsp;выходя из&nbsp;дома: указ президента Авто можно будет оформить, не выходя из дома: указ президента
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
6 апреля, понедельник
09:13
Часть Бишкека 7 апреля останется без холодной воды Часть Бишкека 7 апреля останется без холодной воды
09:12
В Кыргызстане задержали сторонника террористов, планировавшего выезд в зону боев
09:08
Бизнесмены Кыргызстана посетили Ташкент для налаживания новых деловых контактов
08:48
Долю теневого бизнеса в Кыргызстане глава ГНС оценил на уровне 12 процентов
08:34
В Кыргызстане 401 тысяча гектаров пастбищ переведена в режим восстановления