Или переезд, или ремонт: мэр Бишкека предложил жителям аварийных домов выбор

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев вновь встретился с жителями аварийных домов № 18, 20 и 22 по улице Фучика, потребовав определиться с дальнейшей судьбой жилья.

Во время встречи глава города обозначил два варианта: переселение через Государственную ипотечную компанию (ГИК) либо самостоятельный ремонт с приведением домов в безопасное состояние.

«Вам нужно сначала договориться между собой и принять решение», — заявил он.

Жители сообщили, что дадут письменный ответ после обсуждения со всеми собственниками.

Айбек Джунушалиев подчеркнул, что власти не оказывают давления. «Вы сами обращались к президенту, мы пришли помочь. Наша цель — ваша безопасность», — сказал он.

Ранее собственникам предлагали переселение через ГИК с возможностью льготной доплаты. Планировалось провести оценку жилья и индивидуальную работу с каждым владельцем с последующим заключением соглашений.