Официанты против посетителей. В одном из кафе Алматы произошла драка

В баре «Пинта» в Алматы произошла массовая драка между посетителями и официантами. Видеозаписи появились в Интернете, сообщило Tengrinews.kz.

Как стало известно, инцидент случился в ночь на 9 марта. На кадрах запечатлено, как завязывается драка в компании парней. Затем в нее вмешиваются официанты. Позже, судя по видео, в ход пошли стулья.

«По данному факту полицейскими проводится досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК, по результатам которого будет принято окончательное процессуальное решение. В рамках производства устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе ДВД Алматы.

Установлено, что в результате хулиганских действий пострадавших нет.