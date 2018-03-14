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Происшествия

Официанты против посетителей. В одном из кафе Алматы произошла драка

В баре «Пинта» в Алматы произошла массовая драка между посетителями и официантами. Видеозаписи появились в Интернете, сообщило Tengrinews.kz.

Как стало известно, инцидент случился в ночь на 9 марта. На кадрах запечатлено, как завязывается драка в компании парней. Затем в нее вмешиваются официанты. Позже, судя по видео, в ход пошли стулья.


«По данному факту полицейскими проводится досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК, по результатам которого будет принято окончательное процессуальное решение. В рамках производства устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе ДВД Алматы.

Установлено, что в результате хулиганских действий пострадавших нет.
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